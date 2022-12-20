Грудень, 20 в 18:55

Організація Об’єднаних Націй так і не відправила до України місію для розслідування використання Росією іранських дронів-камікадзе. У зв’язку з цим Міністерство закордонних справ України очікує пояснень від ООН.

Про це заявив сьогодні під час брифінгу очільник МЗС Дмитро Кулеба.

За його словами, одразу після того, як РФ почала застосовувати ці дрони, Україна із партнерами звернулися до ООН з приводу місії експертів.

Зараз дивляться

– Це не просто місія. Справа в тому, що постачання Росії безпілотників іранського виробництва порушує резолюцію Радбезу ООН 2015 року, що закріплює ядерну угоду з Іраном, – пояснив Кулеба.

Україна ще 14 жовтня офіційно звернулася з приводу місії до секретаріату ООН, який запропонував дві дати в листопаді. Кулеба уточнив, що одна з них навіть була узгоджена, проте згодом у секретаріаті заявили, що місія не зможе прибути в ці терміни.

Як наголосив Кулеба, ООН досі не здійснила жодних кроків щодо направлення місії в нашу країну.

– А в цей час іранські дрони продовжують знищувати об’єкти критичної інфраструктури нашої держави, створюючи жахливі умови для життя цивільних громадян посеред зими. Я розумію, що в Нью-Йорку не так холодно, постійно присутнє світло, опалення. Але нагадаю, що те, що робить секретаріат ООН зараз, – це неприпустиме затягування і потурання безкарності Ірану та Росії за їхні дії, – зазначив міністр.

Він додав, що в питанні іранських дронів йдеться не лише про порушення резолюції Радбезу ООН, а про загрозу міжнародній безпеці.

– ООН має пояснити причини затримки та бездіяльності, – підсумував Кулеба.

У США вважають, що генсек ООН Антоніу Гутерреш піддався на російські погрози, через що не відправив до України офіційних осіб для перевірки використання іранських безпілотників. Про це заявив 19 грудня заступник посла США в ООН Роберт Вуд на засіданні Радбезу ООН.