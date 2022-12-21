Грудень, 20 в 22:53

Україна ніколи не втручалася і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник МЗС України Олег Ніколенко у відповідь на заяву керівника правлячої партії Грузії Грузинська мрія Мамука Мдінарадзе щодо можливого приїзду Міхеіла Саакашвілі на лікування за кордон.

Так, Мамук Мдінарадзе відреагував на звернення президента Володимира Зеленського з проханням перевести Міхеіла Саакашвілі на лікування до України.

Зараз дивляться

Грузинський парламентар назвав приїзд Саакашвілі спецоперацією України із втягування Тбілісі у війну.

– Які тільки інсинуації не поширюватимуть окремі грузинські політики, аби зняти із себе відповідальність за грубі порушення прав людини в Грузії, – наголосив Олег Ніколенко.

За його словами, Україна глибоко розчарована, що грузинська влада спекулює на темі війни в Україні, щоб досягти своїх вузьких внутрішньополітичних цілей.

– Поновлюємо заклик надати доступ до Міхеіла Саакашвілі уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Дмитру Лубінцю. Закликаємо також забезпечити українського громадянина належною медичною допомогою, а також задовольнити клопотання про відтермінування його покарання задля переведення до однієї з українських, західноєвропейських або американських клінік із метою подальшого лікування, – підсумував речник МЗС Олег Ніколенко.

Раніше видання JAM-News опублікувало заяву Мамука Мдінарадзе.

– Відправлення Саакашвілі до Грузії було спецоперацією. Сьогодні автори спецоперації навіть надали заяву президента України… У них (керівництва України) є таке очікування, і планувальники спецоперації також домоглися того, щоб навіть президент України відреагував на цю історію. Ми маємо розглядати це у взаємозв’язку, у синтезі. Такі речі не відбуваються випадково. Це була спецоперація із втягнення Грузії у війну і розкол Грузії, – сказав Мдінарадзе.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна готова прийняти експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі та гарантувати йому безпеку і належне лікування.