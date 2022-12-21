Грудень, 20 в 22:12

Президент України Володимир Зеленський розповів про побачене дорогою до Бахмута на Донеччині, де зараз йдуть найзапекліші бої.

Глава держави відвідав східну лінію фронту, щоб підтримати бійців, подякувати їм та вручити державні нагороди.

За його словами, він дякує усім нашим героям, які обороняють не лише Бахмут, і не лише Донбас, але й усю Україну.

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А ще президент розповів що побачив не шляху до Бахмута.

– Я проїхав сьогодні й Словʼянськ, Краматорськ, Дружківку, Костянтинівку… Міста, села з ними поруч, які зараз буквально виборюють життя. Подивіться, який у Росії наступ, що вона лишає там, куди заносить свій прапор. Випалену землю, знищене життя… Біль, руїни й могили – це так званий русский мир. Саме це зупиняють наші герої, – наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, наразі Бахмут – це фортеця.

Кожен день, який наші воїни вистояли біля Бахмута, кожен удар, який вони витримали там, кожна атака, яку відбили, і кожна контратака, яку вони здійснили, – це життя для України, наголосив президент.

Володимир Зеленський подякував усім воїнам ЗСУ, які захищають Бахмут, і закликав українців підтримувати пошматоване, але нескорене місто та його захисників.