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Факти / Україна / Політика

США остаточно зафіксували, що РФ має програти – Подоляк

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Сполучені Штати Америки остаточно зафіксували, що Україна має перемогти у повномасштабній війні, спровокованій Кремлем.

Про це поінформував у своєму Twitter-акаунті радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він озвучив чотири підсумки вчорашнього візиту українського лідера Володимира Зеленського до США.

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Крім поразки Росії у війні, йдеться також про неприпустимість територіальних компромісів та максимальну військову допомогу для нашої держави. За словами Подоляка, думка кремлівського режиму у Вашингтоні нікого не цікавить.

– США остаточно зафіксували базу: 1. Росія має програти. 2. Компромісів “території в обмін на псевдо/мир” не буде. 3. Україна отримає всю необхідну військову допомогу. Максимально. 4. Істерика Росії “поговоріть із нами” нікого не цікавить, – наголосив Подоляк.

Як відомо, у середу, 21 грудня президент України Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до США. Це перша поїздка глави держави за кордон від початку повномасштабної війни, з 24 лютого.

В рамках візиту відбулися переговори Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена. Американський лідер запевнив, що Вашингтон продовжить зміцнювати здатність України захищатися.

Крім того, президент України виступив в американському Конгресі з промовою.

Під час візиту Зеленського до Вашингтона Держдепартамент США оголосив про новий пакет військової допомоги для нашої країни на $1,8 млрд. Вперше до нього увійшов зенітний ракетний комплекс Patriot.

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