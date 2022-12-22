США остаточно зафіксували, що РФ має програти – Подоляк
Сполучені Штати Америки остаточно зафіксували, що Україна має перемогти у повномасштабній війні, спровокованій Кремлем.
Про це поінформував у своєму Twitter-акаунті радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
Він озвучив чотири підсумки вчорашнього візиту українського лідера Володимира Зеленського до США.
Крім поразки Росії у війні, йдеться також про неприпустимість територіальних компромісів та максимальну військову допомогу для нашої держави. За словами Подоляка, думка кремлівського режиму у Вашингтоні нікого не цікавить.
– США остаточно зафіксували базу: 1. Росія має програти. 2. Компромісів “території в обмін на псевдо/мир” не буде. 3. Україна отримає всю необхідну військову допомогу. Максимально. 4. Істерика Росії “поговоріть із нами” нікого не цікавить, – наголосив Подоляк.
США остаточно зафіксували базу:
1. Росія має програти.
2. Компромісів «території в обмін на псевдо/мир» не буде.
3. Україна отримає всю необхідну військову допомогу. Максимально.
4. Істерика Росії «поговоріть із нами» нікого не цікавить…
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 22, 2022
Як відомо, у середу, 21 грудня президент України Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до США. Це перша поїздка глави держави за кордон від початку повномасштабної війни, з 24 лютого.
В рамках візиту відбулися переговори Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена. Американський лідер запевнив, що Вашингтон продовжить зміцнювати здатність України захищатися.
Крім того, президент України виступив в американському Конгресі з промовою.
Під час візиту Зеленського до Вашингтона Держдепартамент США оголосив про новий пакет військової допомоги для нашої країни на $1,8 млрд. Вперше до нього увійшов зенітний ракетний комплекс Patriot.