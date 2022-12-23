Грудень, 23 в 0:18

Росія та Україна в зимовий період шукають переваги на полі бою, оскільки в морози стає важче воювати. Київ і Москва також працюють над тим, щоб узяти гору у підготовці до переговорів, які багато хто вважає неминучими.

Європейські дипломати твердо переконані в тому, що російський президент Володимир Путін сповнений рішучості розпочати новий наступ у період між лютим та квітнем. Тому він не буде зацікавлений у переговорах, допоки не зробить нову спробу наступу і не побачить, чим це закінчиться.

В Україні вважають, що Росія спробує наступати взимку.

Зараз дивляться

Наразі російські війська продовжують бої за Бахмут, обстріли Херсона та багатьох населених пунктів у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

На думку президента США Джозефа Байдена, Путін не має наміру припиняти цю жорстоку війну.

Серед усіх розмов про бойові дії та зброю президент Володимир Зеленський плекав надію на переговори. Раніше український президент неодноразово зачитував мирний план Києва, що складається із 10 пунктів.

За словами європейських та українських дипломатів, команда Зеленського наразі опрацьовує план і має намір представити свої ідеї у перші роковини російського вторгнення 24 лютого або близько того.

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Офіційні особи США, України та НАТО заявили, що позиція України на будь-яких можливих переговорах залежатиме від її позиції на полі бою, і тому Київ хоче підготуватися до можливих мирних переговорів шляхом досягнення воєнних перемог.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що мирні переговори з Росією можуть бути лише на умовах України.