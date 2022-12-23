Грудень, 23 в 18:58

Президент України Володимир Зеленський анонсував створення Українського агентства міжнародної допомоги. Цей орган надасть додаткові можливості в зовнішній політиці.

Про це він заявив під час виступу на Конференції послів України під назвою Війна і нові горизонти у світі.

Президент пояснив, що Україні потрібен інструмент, який дозволить їй “бути суб’єктом реагування на кризові ситуації в світі”.

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– Наша присутність має бути відчутною абсолютно всім, у нашій допомозі мають бути зацікавлені всі. Для цього ми готуємо створення Українського агентства міжнародної допомоги, яке розширить географію нашого впливу та сформує додаткові лінії співпраці з партнерами, – наголосив Зеленський.

За його словами, Україна може допомогти іншим країнам “зберігати та розвивати стійкість”. Йдеться, наприклад, про співпрацю в галузях продовольчої безпеки, диджиталізації та кіберзахисту.

– Ми маємо досвід, який може посилити наших партнерів і дати Україні нових друзів у світі, – додав президент.

Він також поінформував про плани перезавантажити відносини з країнами Африки. У 2023 році в 10 країнах відкриють нові посольства України.

Також з’явиться торговельний дім Україна – Африка, який матиме представництва в столицях африканських країн.