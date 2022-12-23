Грудень, 23 в 16:53

Президент України Володимир Зеленський не виключає можливості нових візитів за кордон під час повномасштабної війни, якщо вони матимуть стратегічне значення для нашої держави.

Про це він поінформував під час виступу на Конференції послів України під назвою Війна і нові горизонти у світі.

Глава держави нагадав про свою нещодавню поїздку до США. Це був перший закордонний візит Зеленського з 24 лютого, після початку повномасштабної війни.

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– Це був результативний візит. Ми маємо рішення щодо посилення нашої ППО. Конгрес працює над потужним фінансовим пакетом для України та глобальної безпеки. Це $45 млрд. Ми маємо суттєві стратегічні домовленості зі США на найближчі місяці, які однозначно посилять можливості наших Сил оборони на ключових напрямках, – зазначив президент.

Він закликав дипломатів розглядати цей візит як “дуже важливий орієнтир та задану планку”.

Зеленський наголосив, що зараз не має можливості та часу здійснювати закордонні візити так, як раніше. Саме тому він вдається до інших форматів спілкування з міжнародними партнерами.

Водночас він не виключив особистих поїздок за кордон, якщо вони матимуть такі ж результати для України, як візит до США.

– Але якщо якийсь візит потенційно матиме таке ж важливе, стратегічне наповнення, як мій візит до США, якщо від результатів візиту прямо залежатимуть наші Збройні сили, всі наші Сили оборони, якщо той чи інший наш партнер готовий брати на себе лідерство у реалізації української формули миру, якщо можуть бути визначені кроки для прискорення нашої перемоги – то як виняток із загальної практики воєнного часу можуть бути мої переговори і ось так, на особистому рівні, – наголосив Зеленський.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський здійснив візит до США в середу, 21 грудня. Він зустрівся з президентом США Джо Байденом та виступив перед членами американського Конгресу.

Під час цього візиту Вашингтон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $1,8 млрд. До нього вперше увійшла батарея ракетного комплексу Patriot.

Джерело: Telegram-канал Володимира Зеленського