Зникнуть міфи про бойових комарів і не тільки: що дасть виключення РФ з постійних членів Радбезу ООН

Грудень, 26 в 21:35

Україна має гарні перспективи щодо ініційованого нею заклику до держав-членів ООН щодо позбавлення Росії статусу постійного члена Радбезу ООН та виключення її з цієї міжнародної організації загалом.

Таку думку в ефірі телемарафону Єдині новини висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Як приклад, він навів ініційовані раніше створення спеціального трибуналу для притягнення РФ до відповідальності за військові злочини в Україні та розробку механізму виплати Росією репарацій.

Зараз дивляться

— Ще пів року тому ми навіть говорити не починали про Спецтрибунал, як про форму юридичної відповідальності РФ за війну. Сьогодні практично всі країни ЄС, G7, обговорюють уже майданчик як такий. Те саме стосується і репараційних виплат, – наголосив він.

На думку Подоляка, прихід Росії після розпаду СРСР в ООН, зокрема, як постійного члена Радбезу ООН, був пов’язаний з корупційною складовою.

— У 1991 році сталася дивна подія: коли розпався СРСР, замість нього в ООН чомусь прийшла країна під назвою Росія, яка не проходила певні процедури (для цього, – Ред.). Я так розумію, що там була і корупційна складова. Не тільки лист пана Єльцина, а ще й корупційна складова щодо секретаріату ООН, які сказали: ок, ви можете не проходити процедуру і таким чином можете стати постійним членом Радбезу ООН. А постійний член – важлива складова, адже він має право вето.

На думку Подоляка, ініційоване Україною виключення РФ з ООН в найближчі місяці стане одним із ключових наративів глобальної політики.

— Ми перейдемо в низку юридичних дискусій щодо того, на підставі чого можна виключити сьогодні Росію, та як це швидко зробити. І після цього, ми це зробимо. Росія сьогодні не виконує жодні резолюції ООН. На все, що стосується Росії, вона сама накладає вето. Якщо ми вичистимо Росію з ООН, відразу треба буде виключити із заступників генсека ООН з антитероризму, громадянина РФ Воронкова, який є чинним офіцером російської спеціальної служби.

Подоляк підкреслив, що по суті, питаннями протидії тероризму займається людина з держави-спонсора тероризму. Те саме стосується й інших комітетів ООН. Тобто, коли готуються резолюції, РФ блокує навіть цю підготовку або навіть юридичну консультацію щодо того чи іншого документу, який ООН має ухвалити.

За словами радника голови ОП, після виключення РФ Україна зможе отримати результативність на будь-якому із засідань ООН, а безпосередньо РФ перестане заважати тим, що не буде на засіданнях Радбезу ООН рекомендувати розглянути питання наявності в Україні умовно “бойових комарів” тощо.