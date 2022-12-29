Грудень, 29 в 18:49

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак виступає за створення нової міжнародної організації, штаб-квартира якої могла б бути в нашій державі.

Про це він розповів в інтерв’ю одному з українських телеканалів, коментуючи проблеми з доступом Червоного Хреста до українських військовополонених.

За словами Єрмака, поява такої організації могла б бути однією із гарантій безпеки для України.

Зараз дивляться

– Я виступаю за те, що настав час створення нової міжнародної організації. Більш того, вона повинна бути зі штаб-квартирою в Україні. Це може бути одна із гарантій нашої безпеки на майбутнє, – наголосив Єрмак.

Він припустив, що така організація може діяти як гуманітарний хаб, адже Україна продемонструвала, наскільки швидко вміє реалізовувати різні ініціативи, наприклад, у випадку експорту зерна.

– Мені здається, що це було достатньо позитивно сприйнято нашими партнерами. Але, безумовно, це важка робота, – заявив Єрмак.

Він додав, що Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) під час повномасштабної війни в Україні фактично не виконує своїх функцій.

– Сьогодні немає жодної міжнародної організації, яка може приїхати, проконтролювати, де люди сьогодні перебувають, в якому стані, надати медичну допомогу і так далі. Червоний Хрест не працює, – пояснив керівник ОПУ.

Коментуючи майбутні гарантії безпеки для України, Єрмак пояснив, що це може бути один великий документ, де будуть закладені ключові принципи. А потім він буде доповнений двосторонніми договорами або договорами, які стосуватимуться однієї тематики, наприклад, захисту українського повітряного простору.

– Я впевнений, що або ми отримаємо ці гарантії в повному обсязі, або ми станемо членами НАТО. А може, і одне, і друге, – додав Єрмак.

Як відомо, представники МКЧХ так і не відправили місію до окупованої Оленівки (Донецька область), де РФ утримує українських військовополонених.

Джерело: YouTube-канал Наталії Мосейчук