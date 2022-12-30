Грудень, 30 в 11:39

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на Заході вже не має прихильників ідеї “зберегти обличчя Путіна”, проте все ще існує секта “збереження обличчя Росії”.

Про це очільник МЗС розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, на Заході психологічно не готові розуміти, що світ не розпадеться, якщо розпадеться Росія.

Зараз дивляться

– На Заході залишилася тільки секта “збереження обличчя Росії”. Але щодо Путіна, вони вже всі зрозуміли. Це маргінальна секта, але вона все ще існує, через призму “нам все одно з ними жити”, “вони нікуди не зникнуть”, – сказав міністр закордонних справ.

Водночас Кулеба наголосив на важливості донести нашим партнерам розуміння того, що хоч би якою була влада в Росії, сама країна за своєю суттю не зміниться.

– Це має зупинити набагато ширше коло людей, які вірять, що можна з Росії зробити ліберальну, демократичну країну, – заявив Дмитро Кулеба.

Раніше колишній постійний представник України при ООН та посол України у США у 2020-2021 роках Володимир Єльченко заявив, що Сполучені Штати попередили РФ про реальні наслідки у разі застосування ядерної зброї. За його словами, у разі застосування ядерної зброї відбудеться фізична ліквідація Путіна.

Ще у жовтні міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Путін знехтував кількома можливостями “зберегти обличчя” і вийти з ситуації, в якій він опинився.