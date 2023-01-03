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Зеленський провів засідання Ставки: обговорювали оснащення армії та премії воїнам

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Зеленський провів засідання Ставки: обговорювали оснащення армії та премії воїнам
Фото: Офіс президента

Сьогодні, 3 січня, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це повідомляє пресцентр Офісу президента.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний доповів про ситуацію на основних напрямках ведення боїв. Про ймовірні кроки російського агресора в найближчий період розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

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Також на засіданні вчергове опрацювали питання забезпечення нашої армії технікою та боєприпасами.

Окремо обговорили грошове забезпечення й преміювання військовослужбовців.

– Робимо все, щоб 2023-й став роком перемоги, – наголосив Володимир Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що Україна очікує першого у цьому році траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

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Джерело: Офіс президента
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