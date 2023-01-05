Січень, 05 в 14:11

У четвер, 5 січня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це повідомляє Офіс президента.

– Учасники заслухали доповіді про актуальну ситуацію на передовій та ймовірні дії противника у найближчий період, – йдеться в повідомленні.

Також було проаналізовано стан забезпечення Сил оборони необхідним озброєнням і боєприпасами, а також ударними та розвідувальними безпілотниками. У цьому контексті учасники розглянули поточні результати проєкту Армія дронів.

Зараз дивляться

У засіданні взяли участь: керівник ОП Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.