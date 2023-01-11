Січень, 11 в 21:09

Більшість позбавлених громадянства України осіб мали паспорти іншої держави.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу у Львові 11 січня.

Журналісти запитали у глави держави про позбавлення громадянства нардепів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача, а також щодо призупинення громадянства 13 священників УПЦ (МП).

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— Два списки, про які ви сказали… Думаю, ви не про всі знаєте… Є люди, які позбавлені громадянства згідно з українським законодавством. Частина цих людей дійсно позбавлена (громадянства України, – Ред.) через те, що у них громадянство іншої держави. Я б сказав, максимальна більшість цих людей. Все інше — деталі від Служби безпеки України, — сказав Зеленський.

Глава держави додав, що завданням влади є, “щоб всі люди, які мають подвійне/потрійне громадянство, включно з громадянством Росії, які мають політичний або духовний вплив на нашу державу, мали одне громадянство — РФ”.

— Нехай з цим громадянством у відповідній державі й живуть. Мені здається, що це абсолютно справедливо, — додав він.

Напередодні стало відомо про позбавлення українського громадянства Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна. Цю інформацію президент підтвердив у вечірньому зверненні.

7 січня видання Lb.ua з посиланням на власні джерела повідомило, що Зеленський призупинив громадянства 13 священників УПЦ (МП). Указ не оприлюднювався офіційно, адже містить персональну інформацію.