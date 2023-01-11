В Єврокомісії не бачать Україну членом ЄС, доки російські військові на її територіях

Січень, 11 в 12:56

Закінчення війни і виведення російських військ з території України – одна з головних умов її членства в Євросоюзі, заявив заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс.

– Це неможливо. Але вся ідея в тому, щоб Україна вийшла з цього конфлікту переможницею, суверенною, незалежною, вільною і мала можливість сама зробити цей вибір, – зазначив він.

Водночас, за його словами, Європа зобов’язана підтримати Україну в досягненні цієї мети.

Тіммерманс порівняв за важливістю прийняття України до ЄС із найбільшим разовим розширенням Євросоюзу в 2004 році.

Зараз дивляться

– Це справді змінить характер Євросоюзу. Щоб довести, що це не просто розмови, нам необхідно показати в прямому ефірі, що саме ми можемо зробити, щоб наблизити Україну до ЄС, – додав європолітик.

Днями постійний представник Швеції при Євросоюзі Ларс Даніельссон підтвердив, що саміт Україна-ЄС відбудеться в Києві 3 лютого.

За його словами, Стокгольм планує сприяти “сильному бажанню” Києва наблизитися до членства в ЄС.