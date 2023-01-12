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Деркача, Козака, Кузьміна і Медведчука позбавлять депутатських мандатів – проєкти постанов уже в Раді

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Верховна Рада
Фото: Depositphotos

У Верховній Раді 12 січня зареєстровано проєкти постанов про дострокове припинення повноважень народних депутатів Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Віктора Медведчука – №8349, 8350, 8351 і 8352.

Автор документів – голова парламентського комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Сергій Кальченко – підставою для ухвалення пропонованих рішень називає позбавлення їх громадянства.

Деркача, Козака, Кузьміна і Медведчука позбавлять депутатських мандатів

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Президент Володимир Зеленський 10 січня позбавив громадянства чотирьох народних депутатів: Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Віктора Медведчука.

11 січня до Верховної Ради надійшов відповідний указ глави держави.

Джерело: Верховна Рада
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