Деркача, Козака, Кузьміна і Медведчука позбавлять депутатських мандатів – проєкти постанов уже в Раді

Січень, 12 в 14:32

У Верховній Раді 12 січня зареєстровано проєкти постанов про дострокове припинення повноважень народних депутатів Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Віктора Медведчука – №8349, 8350, 8351 і 8352.

Автор документів – голова парламентського комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Сергій Кальченко – підставою для ухвалення пропонованих рішень називає позбавлення їх громадянства.

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Президент Володимир Зеленський 10 січня позбавив громадянства чотирьох народних депутатів: Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Віктора Медведчука.

11 січня до Верховної Ради надійшов відповідний указ глави держави.