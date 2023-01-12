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Факти / Україна / Політика

Усиновлення викрадених росіянами наших дітей має геноцидний умисел – Резніков

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Усиновлення викрадених росіянами наших дітей має геноцидний умисел – Резніков

Викрадення та незаконне усиновлення українських дітей російськими громадянами має геноцидний умисел.

Про це у Twitter написав міністр оборони України Олексій Резніков.

Так, у своїй серії твітів про воєнні злочини російських окупантів голова Міноборони наголосив, що від початку війни росіяни примусово депортували тисячі українських дітей.

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– Тисячі українських дітей депортовані, примусово переміщені та ув’язнені з тимчасово окупованих територій України. Російська державна політика, зокрема щодо усиновлення, має геноцидний умисел проти українців та нашого майбутнього, – написав Олексій Резніков.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков у серії твітів розповідає про порушення окупантами правил та звичаїв ведення війни. Наразі його дописи стосуються серйозних порушень щодо дітей під час збройних конфліктів, які наведені в резолюції Ради Безпеки ООН 1261 (1999 р.).

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Раніше Олексій Резніков розповів про те, що росіяни намагалися використовувати українських дітей для неусвідомленого надання інформації щодо розташування стратегічно важливих об’єктів. І все робилося через мобільну гру.

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