Викрадення та незаконне усиновлення українських дітей російськими громадянами має геноцидний умисел.

Про це у Twitter написав міністр оборони України Олексій Резніков.

Так, у своїй серії твітів про воєнні злочини російських окупантів голова Міноборони наголосив, що від початку війни росіяни примусово депортували тисячі українських дітей.

5th. Abduction of children.

Thousands of ????????children are deported, forcibly transferred and imprisoned from temporary occupied territories. ????????state policy, incl. on adoption, contains a genocidal intent against Ukrainians and our future.#tribunal4russia

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 12, 2023