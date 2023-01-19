Січень, 19 в 9:33

Президент Володимир Зеленський під час онлайн-виступу на форумі у Давосі заявив, що однією із цілей України є повернення окупованого Криму.

Так, на запитання, чи має Україна намір повертати Крим, президент наголосив, що це не намір, а зобов’язання.

– Крим – це наша земля. Крим є нашою землею, Крим є нашою територією. Це наше море, наші гори. Дайте нам вашу зброю і ми повернемо наш Крим, – рішуче заявив Володимир Зеленський.

Він також розповів про деякі слабкі місця в нашій обороні – одне з яких – це протиповітряна і протиракетна оборона.

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– Нам потрібні відповідні системи (ППО – Ред.). Про них в цій залі також знають. Системи, які можуть працювати на більшу дистанцію. Ми говоримо про тимчасово окуповані наші території, звідки сьогодні летять ракети, йде артилерія. Наприклад, той самий Херсон, який ми деокупували. Але на іншому березі стоїть (ворожа) артилерія, стоїть відповідна зброя. Стоїть на такій відстані, куди ми не можемо дотягнутися, – наголосив президента України.

За його словами, Росія зараз готує черговий пакет іранських дронів, щоб знову вдарити по Україні. Зеленський заявив, що Збройні сили України можуть відбивати такі атаки, проте потрібна зброя.

– Це не початок ковіду у 2019 році, коли всі шукали вакцину. Вакцина проти Росії, проти російської тиранії є. Є конкретний список від нас до держав, що нам потрібно. Хочете допомогти – допоможіть. Без діалогу. Просто допоможіть, – сказав очільник Української держави.

Раніше видання New York Times написало, що адміністрація президента США Джо Байдена, нарешті, починає визнавати, що Києву може знадобитися зброя для того, щоб бити по Криму.

Джерело: форум у Давосі