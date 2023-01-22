День Соборності до початку повномасштабного вторгнення Росії українці трохи недооцінювали й зазвичай сприймали як ще одне із багатьох свят.

Проте на фоні війни ідея єдності усіх українських земель, людей, які на них проживають, набула дуже важливого значення. І в майбутньому День Соборності ми, українці, будемо сприймати на рівні із Днем Незалежності.

Таку думку в коментарі Фактам ICTV висловив політолог Ігор Рейтерович.

Зараз дивляться

За його словами, якщо у 1919 році ми не змогли вберегти соборність, то тепер у 2022-2023 роках вимушені її виборювати. Виявляється, що навіть у XXI столітті такі цінності, як свобода, єдність, демократія, треба боронити зі зброєю в руках.

Єдність українців збережеться

За рік війни відбулася значна трансформація цього свята. Певна переоцінка Дня Соборності почалася навіть перед початком повномасштабного вторгнення, бо про нього ми ще не знали, але вже мали певні передчуття.

На думку Ігоря Рейтеровича, єдність українців, як територіально, так і духовно, збережеться і після завершення війни. Найважливішою є саме духовна єдність, бо території нічого не варті без людей, які на них живуть.

– Люди під час війни об’єдналися кожен на своєму фронті. Якщо буде єдність народу, буде і єдність територій, – наголосив Ігор Рейтерович.

Щодо людей, які живуть на підконтрольній Україні території, і тих, хто з 2014 року під окупацією, політолог Ігор Рейтерович абсолютно впевнений, що їх об’єднання неодмінно буде.

Експерт не виключає, що на початку будуть певні проблеми побутового характеру. Через це проходили всі країни, які з певних причин були роз’єднані. Але досвід, наприклад, Західної та Східної Німеччини, які набагато довше були розділені, свідчить проте, що якщо там живе один народ, то він все одно швидко знайде спільні точки для порозуміння.

Ігор Рейтерович наголошує, що є люди, які під окупацією живуть вимушено, але вони за Україну. Ось у них не буде проблем знову інтегруватися в українське суспільство.

– Якась невелика частина, яка по-іншому сприймає Україну, змушена буде пристосуватися, що зазвичай і відбувається з меншістю, або може виїхати до іншої країни, – зауважив політичний експерт, підкресливши, що дуже багато людей в окупації чекають саме на Україну.

За його словами, нам – українцям – немає що ділити. Є певні політичні та ідеологічні моменти, які роздули ззовні, але їх можна буде достатньо швидко позбутися.

– Наші опитування показують, що українці готові жити тим самим життям, яке було до 2014 року: готові жити поряд з тими людьми, які наразі в окупації, говорити з ними, дискутувати, ходити на вибори тощо. Тоді великих проблем не було, тому не думаю, що вони в майбутньому будуть, – заявив політолог Ігор Рейтерович.

Українці здивували світ

Українці неабияк здивували світ, проявивши високий рівень згуртованості та стійкості перед обличчям російської агресії, наголосив політолог Олег Саакян у коментарі Фактам ICTV.

За його словами, ворог, коли планував свій напад, опирався на сприйняття держави, а не суспільства. Росія думала, що нападає на слабку державу. Захід, коли прораховував наші можливості стійкості й спротиву, так само дивився на державу. Але в сліпій зоні залишилося те, що Росія буде воювати не з державою, а з народом.

Олег Саакян наголошує, що українці історично завжди були сильніші, ніж держава та її апарат. Проте це не є якимось секретом. Варто лише поглянути у наші підручники історії, народні казки, де безліч прикладів поведінки, які чітко вказують на те, що роблять українці, коли приходить ворог.

З Росією наш народ воює впродовж різних періодів вже не одне століття. Тому ми у своєму генетичному коді маємо антидот від російської навали, вважає експерт.

– У цій війні ми побачили, як проявилася українська формула стійкості, яка базується на культурі самоорганізації, самооборони, самовідновлення – тобто опора на власні сили… Армія завжди є продовженням суспільства, – наголосив Олег Саакян.

Політолог вважає, що після перемоги наша єдність не просто збережеться, а й посилиться. У нас є розуміння ключового та другорядного, ми вміємо співпрацювати, здатні до змін заради кращого майбутнього. Війна спонукає нас до прискорення еволюції суспільства.

Що відомо про День Соборності

Урочисте проголошення Акту злуки відбулося на Софійській площі 22 січня 1919 року. Таку дату обрали, тому що цього дня роком раніше проголосили IV універсал Української Центральної Ради про самостійність України.

Формально об’єднана Українська держава проіснувала до середини липня 1919 року, а юридично Акт злуки скасували 20 грудня 1919 року на засіданні уряду ЗУНР у Відні.

Уперше День Соборності офіційно відсвяткували 1939 року в Карпатській Україні. А 21 січня 1990 року українці утворили, узявшись за руки, “живий ланцюг” між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом – це і стало символом духовної єдності народу.

В Україні День Соборності почали відзначати в 1999 році. Проте у 2011-му президент Віктор Янукович його скасував, встановивши День соборності та свободи України.

Свято відновив у 2014 році п’ятий президент України Петро Порошенко.