Халімона звільнять з посади заступника голови фракції Слуга народу
Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія анонсував звільнення свого заступника Павла Халімона. Ймовірною підставою стало журналістське розслідування щодо нардепа, який у розпал війни нібито придбав розкішний маєток у центрі Києва, оформивши його на іншу особу.
– Якщо ти народний депутат і маєш кілька зайвих мільйонів гривень, то повинен допомогти своїй країні. Це твій обов’язок. Тому, звичайно, етична складова цього вчинку суперечить нашим цінностям і нашому баченню того, чим під час війни має займатися народний депутат, – пояснив політик.
Арахамія також закликав правоохоронні органи провести відповідне розслідування і дати юридичну оцінку вчинку нардепа.
– Якщо було порушено закон – значить, за це потрібно понести покарання, – підсумував він.
У понеділок, 23 січня, Українська правда опублікувала журналістське розслідування щодо заступника голови фракції Слуга народу Павла Халімона, який нібито придбав новий маєток на Печерську вартістю 10 млн грн, оформивши його на свою співмешканку.
Фото: Слуга народу