Халімона звільнять з посади заступника голови фракції Слуга народу

Січень, 23 в 13:01

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія анонсував звільнення свого заступника Павла Халімона. Ймовірною підставою стало журналістське розслідування щодо нардепа, який у розпал війни нібито придбав розкішний маєток у центрі Києва, оформивши його на іншу особу.

– Якщо ти народний депутат і маєш кілька зайвих мільйонів гривень, то повинен допомогти своїй країні. Це твій обов’язок. Тому, звичайно, етична складова цього вчинку суперечить нашим цінностям і нашому баченню того, чим під час війни має займатися народний депутат, – пояснив політик.

Арахамія також закликав правоохоронні органи провести відповідне розслідування і дати юридичну оцінку вчинку нардепа.

– Якщо було порушено закон – значить, за це потрібно понести покарання, – підсумував він.

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