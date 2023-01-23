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Факти / Україна / Політика

Халімона звільнять з посади заступника голови фракції Слуга народу

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Павло Халімон

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія анонсував звільнення свого заступника Павла Халімона. Ймовірною підставою стало журналістське розслідування щодо нардепа, який у розпал війни нібито придбав розкішний маєток у центрі Києва, оформивши його на іншу особу.

– Якщо ти народний депутат і маєш кілька зайвих мільйонів гривень, то повинен допомогти своїй країні. Це твій обов’язок. Тому, звичайно, етична складова цього вчинку суперечить нашим цінностям і нашому баченню того, чим під час війни має займатися народний депутат, – пояснив політик.

Арахамія також закликав правоохоронні органи провести відповідне розслідування і дати юридичну оцінку вчинку нардепа.

– Якщо було порушено закон – значить, за це потрібно понести покарання, – підсумував він.

Зараз дивляться

У понеділок, 23 січня, Українська правда опублікувала журналістське розслідування щодо заступника голови фракції Слуга народу Павла Халімона, який нібито придбав новий маєток на Печерську вартістю 10 млн грн, оформивши його на свою співмешканку.

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Фото: Слуга народу

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