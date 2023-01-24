Січень, 24 в 16:11

Директора держпідприємства Прозорро.Продажі Олексія Соболева призначили заступником міністра економіки Юлії Свириденко.

Про це стало відомо під час засідання Кабміну, на якому було озвучено низку кадрових рішень.

— Буду відповідати за приватизацію, управління публічними активами, Прозорро.Продажі, підтримку МСБ, корпоративне управління та різні проєкти, – прокоментував у себе на сторінці у Facebook сам Соболев.

Що відомо про Олексія Соболева

Навчався в київській гімназії №32 Успіх. У 2005 році закінчив Київський національний економічний університет.

Зараз дивляться Працював керуючим активами у Dragon Asset Management. Згодом став президентом Асоціації CFA Society Ukraine. Має сертифікат фінансового аналітика CFA, “золотого стандарту” в інвестиційній сфері, а також очолює філіал глобальної ініціативи із забезпечення прозорості будівництва (CoST) в Україні. У 2015-2016 рр. був радником міністра інфраструктури України: координував проєкти з підвищення прозорості діяльності, відкритих даних та покращення корпоративного управління державними підприємствами. Одружений з співзасновницею студії дизайну Numo Buro Наталією Соболевою. Читайте Олексій Кулеба може стати заступником керівника Офісу президента – що відомо та біографія Фото: Олексій Соболев

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