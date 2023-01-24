Фінансист “золотого стандарту”: що відомо про нового заступника міністра економіки Соболева
Директора держпідприємства Прозорро.Продажі Олексія Соболева призначили заступником міністра економіки Юлії Свириденко.
Про це стало відомо під час засідання Кабміну, на якому було озвучено низку кадрових рішень.
— Буду відповідати за приватизацію, управління публічними активами, Прозорро.Продажі, підтримку МСБ, корпоративне управління та різні проєкти, – прокоментував у себе на сторінці у Facebook сам Соболев.
Що відомо про Олексія Соболева
Навчався в київській гімназії №32 Успіх. У 2005 році закінчив Київський національний економічний університет.
Працював керуючим активами у Dragon Asset Management. Згодом став президентом Асоціації CFA Society Ukraine.
Має сертифікат фінансового аналітика CFA, “золотого стандарту” в інвестиційній сфері, а також очолює філіал глобальної ініціативи із забезпечення прозорості будівництва (CoST) в Україні.
У 2015-2016 рр. був радником міністра інфраструктури України: координував проєкти з підвищення прозорості діяльності, відкритих даних та покращення корпоративного управління державними підприємствами.
Одружений з співзасновницею студії дизайну Numo Buro Наталією Соболевою.
Фото: Олексій Соболев