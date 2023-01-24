Кабмін призначив директора Прозорро.Продажі Соболева заступником міністра економіки

Український уряд призначив на посаду заступника міністра економіки України директора ДП Прозорро.Продажі Олексія Соболева.

Про це стало відомо за підсумками засідання Кабміну 24 січня.

— Буду відповідати за приватизацію, управління публічними активами, Прозорро.Продажі, підтримку МСБ, корпоративне управління та різні проєкти, – прокоментував Соболев у Facebook .

Також під час засідання було схвалено відставку п’яти очільників обласних державних адміністрацій.

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Йдеться про голів Дніпропетровської (Валентин Резніченко), Запорізької (Олександр Старух), Київської (Олексій Кулеба), Сумської (Дмитро Живицький) та Херсонської (Ярослав Янушевич) обладміністрацій.

Що відомо про Олексія Соболева?

Олексій Соболев є директором системи електронних аукціонів Прозорро.Продажі.

Він обіймав посаду радника глави Міністерства інфраструктури України у 2015-2016 роках. Його завдання було: координація проєктів з підвищення прозорості діяльності, відкритих даних та покращення корпоративного управління державними підприємствами.

До цього він був керуючим активами у Dragon Asset Management.

Фото: Олексій Соболєв