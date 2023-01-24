Український уряд не володіє інформацією про наших цивільних громадян, які наразі перебувають в російському полоні.

Про це заявив український омбудсмен Дмитро Лубинець.

Якщо Російська Федерація не висунула людям жодних звинувачень, то відповідно до Міжнародного гуманітарного права вона повинна їх повернути Україні.

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– У нас практично немає інформації про те, де вони перебувають, в якому місці, в якому стані, де їх тримають, – заявив Дмитро Лубинець.

Крім того, нині не існує методів порятунку наших цивільних із російського полону. Проте Україна хоче повернути усіх, кого окупанти силою викрали з 2014-го року.

– Це питання я підіймав у Туреччині під час перемовин з омбудсменкою РФ Тетяною Москальковою. Нам потрібно, щоб Москва надала усю наявну інформацію про заручників та повернула наших людей, – наголосив Лубинець.

Допомогти витягти українців хоче Туреччина, президент Реджеп Тайїп Ердоган взяв на себе переговорну місію. Тому Дмитро Лубинець впевнений, що справа зрушиться з місця й українці зможуть повернутися на Батьківщину.

Варто зазначити, що наразі у катівнях Росії та на окупованих територіях можуть силою утримувати понад 20 тис. наших громадян. Саме стільки звернень зареєстрував Офіс омбудсмена.

Україна вимагає від Москви надати інформацію про українців, яких силою утримують.

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна ініціює створення міжнародної місії для моніторингу умов і стану українських громадян, які перебувають у російському полоні.

Фото: Дмитро Лубинець