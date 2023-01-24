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Факти / Україна / Політика

Заступник міністра розвитку громад В’ячеслав Негода йде з посади

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Заступник міністра розвитку громад В’ячеслав Негода йде з посади

Заступник міністра розвитку громад та територій України В’ячеслав Негода йде зі своєї посади.

Про це він повідомив у Facebook.

В’ячеслав Негода подякував усім, з ким долали перепони задля покращення життя в громадах і зміцнення країни. За словами заступника міністрі, було важко, проте шаблони ламали, бо вірили в успіх.

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А він наголосив, що наразі не час і не місце робити якісь звіти.

– Але хочу згадати і подякувати тим, з ким працював, хто довіряв і допомагав, хто ухвалював важливі політичні рішення з питань комплексу реформ, які ми коротко називаємо – децентралізація і яка отримала високі оцінки на міжнародному рівні, – наголосив В’ячеслав Негода.

Про причини звільнення В’ячеслав Негода не повідомив.

Раніше заступник міністра розвитку громад та територій України Іван Лукеря написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням.

Фото: В’ячеслав Негода

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