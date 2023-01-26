Микола Тищенко

Січень, 26 в 21:26

У фракції Слуга народу не можуть зібрати потрібну кількість голосів для виключення народного депутата Миколи Тищенка, який потрапив у скандал через поїздку до Таїланду під час воєнного стану.

Про це повідомляє видання Українська правда з посиланням на анонімного співрозмовника з фракції Слуга народу. За його словами, у СН начебто немає голосів для його виключення з фракції.

Зокрема, у фракції СН не виходить зібрати голоси навіть для зняття Тищенка з посади заступника глави комітету Ради з питань транспорту та інфраструктури.

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