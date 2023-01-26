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Факти / Україна / Політика

Слуга народу не може зібрати потрібну кількість голосів для виключення з фракції Тищенка – ЗМІ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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Микола Тищенко
Фото: УНІАН

У фракції Слуга народу не можуть зібрати потрібну кількість голосів для виключення народного депутата Миколи Тищенка, який потрапив у скандал через поїздку до Таїланду під час воєнного стану.

Про це повідомляє видання Українська правда з посиланням на анонімного співрозмовника з фракції Слуга народу. За його словами, у СН начебто немає голосів для його виключення з фракції.

Зокрема, у фракції СН не виходить зібрати голоси навіть для зняття Тищенка з посади заступника глави комітету Ради з питань транспорту та інфраструктури.

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Проте народного депутата Миколу Тищенка вже звільнили з посади заступника глави фракції Слуга народу та виключили з партії через поїздку до Таїланду, згоду на яку не давав глава Верховної Ради України Руслан Стефанчук і відповідно не підписував розпорядження на відрядження.

Нещодавно президент України затвердив указ, згідно з яким народні депутати та інші чиновники зможуть покидати територію країни під час дії воєнного стану лише через службові відрядження.

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Джерело: Українська правда
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