Микола Тищенко

Слуга народу не може зібрати потрібну кількість голосів для виключення з фракції Тищенка – ЗМІ
У фракції Слуга народу не можуть зібрати потрібну кількість голосів для виключення народного депутата Миколи Тищенка, який потрапив у скандал через поїздку до Таїланду під час воєнного стану.
Про це повідомляє видання Українська правда з посиланням на анонімного співрозмовника з фракції Слуга народу. За його словами, у СН начебто немає голосів для його виключення з фракції.
Зокрема, у фракції СН не виходить зібрати голоси навіть для зняття Тищенка з посади заступника глави комітету Ради з питань транспорту та інфраструктури.
Проте народного депутата Миколу Тищенка вже звільнили з посади заступника глави фракції Слуга народу та виключили з партії через поїздку до Таїланду, згоду на яку не давав глава Верховної Ради України Руслан Стефанчук і відповідно не підписував розпорядження на відрядження.
Нещодавно президент України затвердив указ, згідно з яким народні депутати та інші чиновники зможуть покидати територію країни під час дії воєнного стану лише через службові відрядження.