Січень, 27 в 9:31

Народного депутата Миколу Тищенка виключили зі складу парламентської фракції Слуга народу, повідомляє пресслужба політсили.

– За результатами внутрішньофракційного опитування, яке було розпочато напередодні, ухвалено рішення виключити Тищенка Миколу Миколайовича зі складу депутатської фракції політичної партії Слуга народу, – уточнила речниця Слуги народу Юлія Палійчук.

Напередодні у фракції Слуга народу не змогли зібрати потрібну кількість голосів для виключення народного депутата Миколи Тищенка, який потрапив у скандал через поїздку до Таїланду під час воєнного стану.

Зараз дивляться

Проте 26 січня Миколу Тищенка звільнили з посади заступника голови фракції СН, а також виключили з партії.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що не підписував розпорядження на відрядження нардепа до Таїланду.