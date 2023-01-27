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Факти / Україна / Політика

Нардепа Тищенка виключили з фракції Слуга народу

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Микола Тищенко
Фото: УНІАН

Народного депутата Миколу Тищенка виключили зі складу парламентської фракції Слуга народу, повідомляє пресслужба політсили.

– За результатами внутрішньофракційного опитування, яке було розпочато напередодні, ухвалено рішення виключити Тищенка Миколу Миколайовича зі складу депутатської фракції політичної партії Слуга народу, – уточнила речниця Слуги народу Юлія Палійчук.

Напередодні у фракції Слуга народу не змогли зібрати потрібну кількість голосів для виключення народного депутата Миколи Тищенка, який потрапив у скандал через поїздку до Таїланду під час воєнного стану.

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Проте 26 січня Миколу Тищенка звільнили з посади заступника голови фракції СН, а також виключили з партії.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що не підписував розпорядження на відрядження нардепа до Таїланду.

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