Щоб тримати Чорноморський флот РФ “у вузді” потрібен лише один підводний човен – Мельник

Січень, 29 в 21:03

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник пояснив свій заклик до Берліна відправити Україні підводний човен.

На своїй сторінці у соціальній мережі Twitter він зазначив, що “це не видача бажаного за дійсне”, а його особистий досвід за період перебування на посаді дипломата у Німеччині.

— Дорогі німецькі друзі, коментар про німецькі субмарини. Це не видача бажаного за дійсне, а мій особистий досвід. Як генеральний консул у Гамбурзі, я був на борту U-212A на морській базі Еккернферда в 2008 році. Дійсно величезна, – написав Мельник.

Він зазначив, що один з адміралів сказав йому, що для контролю російського флоту у Чорному морі достатньо мати лише один підводний човен.

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— Один адмірал сказав мені: вам потрібний лише один підводний човен, щоб тримати російський Чорноморський флот у вузді, – зазначив він.

Dear German friends, a comment onSUBMARINES. It is not wishful thinking, but my PERSONAL experience. As consul-general in Hamburg, I was on board U 212A at marine base Eckernförde in 2008. Really huge! One admiral told me: you just need ONE sub to keepBlack Sea fleet in check pic.twitter.com/rwI8xUS3Rp — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 29, 2023

Раніше у своєму заклику до Берліна щодо човнів Мельник зазначав, що Німеччина виробляє одні з найкращих у світі підводних човнів HDW Class 212A.

Він додав, що у Бундесвера таких шість, після чого поставив риторичне питання: Чому б не відправити один в Україну?

Фото: Посольство України у ФРН