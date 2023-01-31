Гранти на бізнес, відновлення мостів та лікарень: у Раді готуються зміни до бюджету

Січень, 31 в 10:05

Голова парламентського Комітету з питань бюджету пропонує виділити в 2023 році додаткові кошти на гранти для бізнесу, будівництво та реконструкцію лікарень, а також облаштування пунктів пропуску.

30 січня на сайті Верховної Ради зареєстровано законопроєкт про внесення змін до закону Про Державний бюджет України на 2023 рік (№8399). Ініціатором документу виступила голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

До підписання долучились перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, голови комітетів Юрій Кісєль, Михайло Радуцький та інші народні депутати.

Зараз дивляться За словами Підласої, проєкт закону розроблений спільно з Міністерством фінансів та Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення). Він може стати першими змінами до бюджету цього року. Голова комітету повідомила, що законопроєкт серед іншого передбачає розподіл додаткових 5,5 млрд грн, які надійдуть до державного бюджету у вигляді грантів, кредитних коштів та повернення позик. Зокрема, пропонується виділити: кошти на новостворене Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, передати йому розпорядників та бюджетні програми Мінрегіону та Мінінфраструктури;

1,35 млрд грн – на реконструкцію та/або модернізацію трьох лікарень (Охматдит, університетська клініка у Києві та реабілітаційний центр у Львові);

1,12 млрд грн – на програму відбудови мостів;

1,28 млрд грн – на гранти для малого та мікробізнесу зі сфери переробки;

1,094 млрд грн – на облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні;

365,7 млн грн – Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві;

285 млн грн – на закупівлю безпілотників для моніторингу державного кордону;

80 млн грн – на закупівлю спецобладнання для лікарень. Крім того, пропонується передати Фонд ліквідації наслідків збройної агресії у підпорядкування Мінвідновлення. Коментуючи виділення коштів на гранти для бізнесу, Роксолана Підласа зазначила: – Минулого року Мінекономіки видало 957 млн грн грантів по цій програмі, що дозволило створити 3 380 нових робочих місць, тому програму однозначно потрібно буде продовжувати. Читайте Зовнішня фінансова допомога становить 59% держбюджету України у 2022 році – Підласа Джерело: Роксолана Підласа

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