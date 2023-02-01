Двоє народних депутатів Верховної Ради з 423 пішли воювати на фронт після широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Такі цифри назвав спікер українського парламенту Руслан Стефанчук в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, Україну на передовій захищають народні обранці Роман Костенко і Роман Лозинський.

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– Як мінімум є двоє народних депутатів, які воюють на передовій – це нардепи Костенко і Лозинський. Вони фактично з першого дня пішли на фронт і дуже ефективно працюють і на фронті, і працюють у Верховній Раді України. Вони беруть участь у засіданнях як комітетів, так і Верховної Ради, – заявив Стефанчук.

Водночас спікер ВРУ не знає, чи воює хтось із дітей народних депутатів на фронті.

– Стосовно дітей (народних депутатів, – Ред.), мені про таких невідомо. Мабуть, тому, що у нас достатньо молодий склад Верховної Ради. У когось ще просто немає дітей, у когось вони маленькі. Що стосується старшого покоління нардепів, мені теж такі випадки невідомі, – зізнався глава парламенту.

Нагадаємо, 27 січня уряд України схвалив постанову, що забороняє українським чиновникам під час війни виїжджати за кордон без поважних причин.

В рамках цієї постанови у скандал потрапив нардеп Микола Тищенко, який раніше входив до фракції Слуга народу. Нардеп поїхав до Таїланду під час воєнного стану, не маючи на це відповідного дозволу з боку спікера Верховної Ради.

Згодом народного депутата Тищенка виключили зі складу парламентської фракції Слуга народу, а також звільнили з посади заступника голови фракції СН.

Фото: Ruslan Stefanchuk