Все це фікція: як в ОП та МЗС відреагували на нібито обіцянку Путіна не вбивати Зеленського

Лютий, 05 в 19:07

У Міністерстві закордонних справ України та Офісі президента відреагували на інтерв’ю експрем’єра Ізраїлю Нафталі Беннета, в якому той заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито обіцяв йому особисто не вбивати президента України Володимира Зеленського.

У відповідь на слова Беннета очільник МЗС Дмитро Кулеба нагадав, що партнери не повинні вірити жодній обіцянці Путіна, адже він вельми досвідчений брехун.

Раніше російський диктатор вже порушив свої обіцянки щодо недоторканності Криму.

Зараз дивляться — Не обманюйте себе: він (Путін, – Ред.) – досвідчений брехун. Щоразу, коли він обіцяв нічого не робити, це було частиною його плану, – написав Кулеба в Twitter. In the past, Putin has made promises not to occupy Crimea, not to violate Minsk agreements, not to invade Ukraine, yet he has done all of these things. Do not be fooled: he is an expert liar. Every time he has promised not to do something, it has been exactly part of his plan. pic.twitter.com/LGkwUeOYBK — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 5, 2023 А ось радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав слова експрем’єра Ізраїлю “дивним інсайдом”. — Виникають дивні інсайди ексів про “посередництво”: Путін нібито давав “гарантії не вбивати”, а “Захід перервав перспективні переговори”. Але все це фікція, – написав він. Виникають дивні інсайди ексів про «посередництво»: Путін нібито давав «гарантії не вбивати», а «Захід перервав перспективні переговори». Але все це фікція.

За ru-вторгненням стоїть не «розширення НАТО», гарантії безпеки чи санкції, а бажання Рф знищити та вбивати українців. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 5, 2023 Пододяк підкреслив, що за російським вторгненням стоїть не “розширення НАТО”, гарантії безпеки чи санкції, а бажання Росії знищити Україну та вбивати українців. В нещодавньому інтерв’ю Нафталі Беннет заявив, що на початку повномасштабного вторгнення Путін нібито пообіцяв йому не вбивати президента України. Зазначалося, що 5 березня 2022 року тодішній ізраїльський прем’єр Беннет здійснив візит до Москви, щоб спробувати досягнути миру між РФ та Україною.

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