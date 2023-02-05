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Факти / Україна / Політика

Все це фікція: як в ОП та МЗС відреагували на нібито обіцянку Путіна не вбивати Зеленського

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Кулеба Подоляк
Фото: МЗС, Офіс президента

У Міністерстві закордонних справ України та Офісі президента відреагували на інтерв’ю експрем’єра Ізраїлю Нафталі Беннета, в якому той заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито обіцяв йому особисто не вбивати президента України Володимира Зеленського.

У відповідь на слова Беннета очільник МЗС Дмитро Кулеба нагадав, що партнери не повинні вірити жодній обіцянці Путіна, адже він вельми досвідчений брехун.

Раніше російський диктатор вже порушив свої обіцянки щодо недоторканності Криму.

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— Не обманюйте себе: він (Путін, – Ред.) – досвідчений брехун. Щоразу, коли він обіцяв нічого не робити, це було частиною його плану, – написав Кулеба в Twitter.

А ось радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав слова експрем’єра Ізраїлю “дивним інсайдом”.

— Виникають дивні інсайди ексів про “посередництво”: Путін нібито давав “гарантії не вбивати”, а “Захід перервав перспективні переговори”. Але все це фікція, – написав він.

Пододяк підкреслив, що за російським вторгненням стоїть не “розширення НАТО”, гарантії безпеки чи санкції, а бажання Росії знищити Україну та вбивати українців.

В нещодавньому інтерв’ю Нафталі Беннет заявив, що на початку повномасштабного вторгнення Путін нібито пообіцяв йому не вбивати президента України.

Зазначалося, що 5 березня 2022 року тодішній ізраїльський прем’єр Беннет здійснив візит до Москви, щоб спробувати досягнути миру між РФ та Україною.

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