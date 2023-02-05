Жоден чиновник не вічний у кріслі: Резніков прокоментував можливу відставку

Лютий, 05 в 16:28

Міністр оборони України Олексій Резніков висловив готовність піти у відставку, якщо таке рішення ухвалить президент України та парламент.

Про це він сказав під час пресконференції у неділю, 5 лютого.

— Коли я став вперше на публічну службу, це 2014 рік, як секретар Київської міської ради, відразу всім сказав: жоден чиновник не вічний у кріслі. Тому будь готовий у будь-який момент, що цей етап завершиться. Рішення, бути мені міністром оборони або ні, ухвалює одна людина – це верховний головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський, згідно з Конституцією. Він дає подання на призначення, а Верховна Рада призначає.

Резніков додав, що тільки за рішенням президента України ухвалюватиме ті чи інші рішення.

Зараз дивляться — А далі, знову ж, робитиму те, що мені запропонує президент України. Я в команді, я буду робити все задля нашої перемоги, – наголосив міністр. Водночас Резніков висловив готовність допомогти своєму наступнику, якщо так вирішать президент та парламент. — Будь-хто, хто буде міністром оборони України, за бажанням отримає будь-яку підтримку від мене: поради, консультації та представлення тим міністрам оборони, з якими я маю вже особисті стосунки. Нещодавно нардеп від Голосу Ярослав Железняк повідомляв, що Олексій Резніков може залишити свою посаду у Міністерстві оборони. За його словами, його місце може зайняти керівник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов.

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