Профільні комітети рекомендували Верховній Раді підтримати призначення нових голів Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України.

Так, парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав кандидатуру Василя Малюка на посаду очільника СБУ.

– За результатами обговорення комітет ухвалив рекомендувати Верховній Раді України підтримати призначення Василя Малюка на посаду голови СБУ, – йдеться у висновку комітету до проєкту постанови №8425 .

Після звільнення Івана Баканова з посади керівника спецслужби у липні 2022 року Малюк виконував обов’язки голови СБУ.

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6 лютого президент Володимир Зеленський вніс до парламенту подання про призначення Василя Малюка керівником Служби безпеки. Глава держави особисто представлятиме це питання на пленарному засіданні ВР.

Водночас Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності підтримав призначення Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ. Про це свідчить висновок комітету до проєкту постанови №8430.

Подання на призначення нового очільника МВС вніс до парламенту прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він же представлятиме це питання на пленарному засіданні Верховної Ради.

Ігор Клименко з вересня 2019 року обіймав посаду голови Національної поліції. А після авіакатастрофи в Броварах 18 січня і загибелі глави МВС Дениса Монастирського, уряд поклав на Клименка виконання обов’язків міністра внутрішніх справ.

З’являлася інформація про можливе звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Однак згодом очільник фракції Слуги народу у Верховній Раді Давид Арахамія запевнив, що кадрові зміни в сфері оборони протягом цього тижня не відбудуться.