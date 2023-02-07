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Факти / Україна / Політика

У Prozorro публікуватимуть ціни на оборонні закупівлі: закон пройшов перше читання

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Prozorro
Фото: УНІАН

У системі Prozorro оприлюднюватимуть ціни, за якими купують товари для забезпечення української армії. Верховна Рада сьогодні підтримала за основу законопроєкт №8381 щодо запровадження прозорості в оборонних закупівлях

За відповідні зміни до закону Про оборонні закупівлі у першому читанні проголосували 290 депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

– Законопроєкт пропонує обов’язково оприлюднювати в системі Prozorro ціни, за якими оборонні замовники купують товари для військових та інші товари і послуги для забезпечення армії, – написав політик у Telegram.

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Раніше співавтор документа, голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна заявила, що “такі ціни ми з вами маємо бачити вже через 10 днів після укладання контракту або внесення змін до нього, а не лише після війни”.

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