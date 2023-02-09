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Факти / Україна / Політика

Ми захищаємося від найбільшої антиєвропейської сили сучасного світу – Зеленський у Європарламенті

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Ми захищаємося від найбільшої антиєвропейської сили сучасного світу – Зеленський у Європарламенті

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі наша країна захищається від найбільшої антиєвропейської сили.

Про це президент сказав у своєму виступі у Європарламенті у Брюсселі.

За його словами, зараз український народ бореться проти зневаги й робить ставку на добросовісність, адже тлом для наших мрій є мир та безпека.

Зараз дивляться

– Ми захищаємось від найбільш антиєвропейської сили сучасного світу. Ми – українці – на полі бою разом із вами. Ми мусимо захиститися. Це важливо не лише для держав Європи, не лише для спільнот Європи. Ким би ми не були, ми завжди боремося проти зневаги.

Де б ми не були, ми робимо ставку на добросовісність, безумовним тлом для наших мрій є мир, мир та безпека… Лише наша перемога все це гарантуватиме, – зауважив президент.

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