Лютий, 09 в 12:42

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі наша країна захищається від найбільшої антиєвропейської сили.

Про це президент сказав у своєму виступі у Європарламенті у Брюсселі.

За його словами, зараз український народ бореться проти зневаги й робить ставку на добросовісність, адже тлом для наших мрій є мир та безпека.

Зараз дивляться