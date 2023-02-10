Лютий, 10 в 13:59

У Верховній Раді пропонують запровадити покарання для народних депутатів, які передчасно поширюють інформацію про пленарні засідання та їх результати.

Відповідний законопроєкт № 9005 зареєструвала група нардепів, зокрема від Слуги народу, серед яких спікер ВР Руслан Стефанчук та віцеспікери. Документ перебуває на опрацюванні в комітеті.

Документом пропонується внести зміни в статтю 19 закону Про статус народного депутата України. Під час дії воєнного стану нардепам хочуть заборонити поширювати в будь-який спосіб інформацію про час, місце, перебіг і результати пленарного засідання ВР раніше, ніж через одну годину після його завершення (або після оголошення перерви у засіданні, що триває).

Відповідні зміни також хочуть внести до регламенту Верховної Ради.

Зараз дивляться

Якщо народний обранець порушить ці вимоги, передбачено покарання:

Верховна Рада без обговорення може позбавити нардепа права брати участь у пленарних засіданнях або засіданні, що триває, на строк до п’яти днів.

За ці дні нардепу не платитимуть зарплату. Він не отримуватиме й інші виплати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень.

Нардеп-порушник буде змушений залишити пленарне засідання ВР за пропозицією голови або народного депутата, яку мають підтримати щонайменше 150 інших народних обранців.

Автори законопроєкту аргументують зміни необхідністю убезпечити роботу ВР “від загроз, пов’язаних із військовими діями держави-агресора”.

– Завчасне… поширення інформації про проведення пленарного засідання створює потенційну небезпеку для життя і здоров’я народних депутатів України та інших осіб, які присутні на такому засіданні, що є неприпустимим, – наголошується в пояснювальній записці.

Нагадаємо, в квітні минулого року Верховна Рада підтримала законопроєкт, який регламентує заборону проросійських політичних партій.

12 січня Верховна Рада достроково припинила повноваження чотирьох нардепів від забороненої партії ОПЗЖ через втрату громадянства. Йдеться про Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Ріната Кузьміна.