Розділяємо біль турецького народу: Зеленський вшанував загиблих внаслідок землетрусу

Президент України Володимир Зеленський відвідав посольство Туреччини в Україні та вшанував пам’ять загиблих унаслідок руйнівного землетрусу на півдні Туреччини.

У пресслужбі Офісу президента зазначили, що глава держави зробив запис у книзі скорботи й поклав квіти на території посольства.

— Прийміть найщиріші співчуття від мене особисто та від імені народу України. Жахлива трагедія, що в одну мить забрала стільки життів, відгукнулася глибоким болем у наших серцях.

Розділяємо біль турецького народу та допомагаємо у цей важкий час. Вічна пам’ять загиблим. Якнайшвидшого одужання постраждалим, – зазначив Зеленський.