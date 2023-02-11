Розділяємо біль турецького народу: Зеленський вшанував загиблих внаслідок землетрусу
Президент України Володимир Зеленський відвідав посольство Туреччини в Україні та вшанував пам’ять загиблих унаслідок руйнівного землетрусу на півдні Туреччини.
У пресслужбі Офісу президента зазначили, що глава держави зробив запис у книзі скорботи й поклав квіти на території посольства.
— Прийміть найщиріші співчуття від мене особисто та від імені народу України. Жахлива трагедія, що в одну мить забрала стільки життів, відгукнулася глибоким болем у наших серцях.
Розділяємо біль турецького народу та допомагаємо у цей важкий час. Вічна пам’ять загиблим. Якнайшвидшого одужання постраждалим, – зазначив Зеленський.
Він також поспілкувався з послом Туреччини в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере.
Вранці 6 лютого у Туреччині та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Згодом того ж дня відбулася ще серія підземних поштовхів.
Турецькі медіа повідомляють, що станом на 11 лютого загальна кількість загиблих становить 23 726 осіб.