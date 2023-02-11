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Факти / Україна / Політика

Розділяємо біль турецького народу: Зеленський вшанував загиблих внаслідок землетрусу

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський відвідав посольство Туреччини в Україні та вшанував пам’ять загиблих унаслідок руйнівного землетрусу на півдні Туреччини.

У пресслужбі Офісу президента зазначили, що глава держави зробив запис у книзі скорботи й поклав квіти на території посольства.

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— Прийміть найщиріші співчуття від мене особисто та від імені народу України. Жахлива трагедія, що в одну мить забрала стільки життів, відгукнулася глибоким болем у наших серцях.

Розділяємо біль турецького народу та допомагаємо у цей важкий час. Вічна пам’ять загиблим. Якнайшвидшого одужання постраждалим, – зазначив Зеленський.

Він також поспілкувався з послом Туреччини в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере.

Вранці 6 лютого у Туреччині та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Згодом того ж дня відбулася ще серія підземних поштовхів.

Турецькі медіа повідомляють, що станом на 11 лютого загальна кількість загиблих становить 23 726 осіб.

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Джерело: Офіс президента
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