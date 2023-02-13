Міністром оборони зможе стати військовий – проєкт закону

Лютий, 13 в 15:03

У комітеті Верховної ради з питань національної безпеки та оборони підготували зміну до законодавства, що передбачає можливість призначення міністра оборони з-поміж військовослужбовців у період дії воєнного стану.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступниця голови комітету Мар’яна Безугла.

– Щодо можливості мати військового міністра оборони на час повномасштабної війни, концептуальної правки в проєкт 4210, що в комітеті. Дякую усім за зворотний зв’язок. Порушила це питання якраз для того, щоб суспільство дізналося про ініціативу та надало оцінку. Адже закон — не державна таємниця, – написала Безугла.

За словами депутатки, згідно з запропонованою поправкою до закону, міністр оборони України призначається на посаду Верховною Радою за поданням президента України з-поміж цивільних осіб, а під час дії воєнного стану може бути призначений з-поміж військовослужбовців.

Зараз дивляться

Після закінчення дії воєнного стану на посаду міністра оборони протягом 30 днів призначається цивільна особа.

Читайте Резніков вирушив на зустріч у форматі Рамштайн та назвав ключові теми

Джерело: Мар’яна Безугла