Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика

Міністром оборони зможе стати військовий – проєкт закону

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Верховна Рада
Фото: Depositphotos

У комітеті Верховної ради з питань національної безпеки та оборони підготували зміну до законодавства, що передбачає можливість призначення міністра оборони з-поміж військовослужбовців у період дії воєнного стану.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступниця голови комітету Мар’яна Безугла. 

Щодо можливості мати військового міністра оборони на час повномасштабної війни, концептуальної правки в проєкт 4210, що в комітеті. Дякую усім за зворотний зв’язок. Порушила це питання якраз для того, щоб суспільство дізналося про ініціативу та надало оцінку. Адже закон — не державна таємниця, – написала Безугла.  

За словами депутатки, згідно з запропонованою поправкою до закону, міністр оборони України призначається на посаду Верховною Радою за поданням президента України з-поміж цивільних осіб, а під час дії воєнного стану може бути призначений з-поміж військовослужбовців. 

Зараз дивляться

Після закінчення дії воєнного стану на посаду міністра оборони протягом 30 днів призначається цивільна особа.

Читайте
Резніков вирушив на зустріч у форматі Рамштайн та назвав ключові теми

Джерело: Мар’яна Безугла

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка