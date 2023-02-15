Це рішення мого президента: Резніков заявив, що залишиться на посаді міністра оборони

Лютий, 15 в 15:50

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що президент Володимир Зеленський попросив його залишитися на нинішній посаді після корупційного скандалу, який охопив оборонне відомство.

Про це пише британська газета The Guardian.

На запитання, чи планує він залишитися на посаді міністра оборони найближчими місяцями, Резніков відповів:

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— Так, це було рішення мого президента, – сказав Резніков.

Нещодавно довкола Міноборони України розгорівся “харчовий” скандал. Він стосувався закупівлі продуктів для ЗСУ. У відомстві відбулися звільнення, а правоохоронці повідомили низку підозр.

Після скандалу очільник фракції Слуги народу у Верховній Раді Давид Арахамія заявив про зміни в кадровій політиці у Міноборони. Зокрема йшлося про те, що Резнікова начебто переведуть на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва у межах уряду.

Втім сам Резніков заявив, що йому не надходила така пропозиція і він вперше про неї чує, але якби він її отримав, то відмовився б.

Пізніше міністр визнав визнав проблеми відомства та анонсував кадрове оновлення в Міноборони.

13 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким посаду першого заступника міністра оборони в умовах воєнного стану може обійняти військовослужбовець у званні генерал-лейтенанта чи віцеадмірала.

14 лютого Кабінет міністрів призначив Олександра Павлюка першим заступником очільника Міноборони.