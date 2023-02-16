МЗС вимагає від FT провести розслідування після дезінформації про контрабанду зброї

Лютий, 16 в 20:20

Міністерство закордонних справ України вимагає від газети Financial Times провести редакційне розслідування щодо появи матеріалів, які мають ознаки дезінформації в інтересах Росії.

Про це повідомив речник дипломатичного відомства Олег Ніколенко.

Він зазначив, що у матеріалі видання за 6 лютого Прем’єр-міністр Молдови закликає до збільшення допомоги ЄС задля приборкання контрабанди зброї з України – цитати ексглави молдовського уряду не відповідають заголовку.

Зараз дивляться

— Автор статті також не наводить жодних доказів контрабанди зброї. Ба більше, ми не отримували жодної підтвердженої інформації або конкретних фактів від молдовської сторони про поставки контрабандної зброї з України. Цей матеріал Financial Times – чергова дезінформація, – написав Ніколенко у Facebook.

За його словами, мета цього матеріалу – дискредитувати міжнародну військову допомогу Україні.

Він наголошує, що Росія інвестує численні ресурси, аби завадити поставкам західної зброї нашій державі на тлі нового наступу російської армії.

— Очевидно, що стаття Financial Times мала посилити на Заході страх щодо того, що зброя, яка передається Україні, обернеться проти самих західних країн, потрапивши до рук кримінальних елементів, – додав він.

Ніколенко також звертає увагу, що автор вказаного матеріалу минулого року вже публікував схожу статтю, в якій маніпулював темою нібито контрабанди зброї із України.

Тоді МЗС України теж заявило про вимогу від Financial Times негайно провести редакційне розслідування обставин появи матеріалів, які мають всі ознаки дезінформації в інтересах РФ.

Джерело: Олег Ніколенко