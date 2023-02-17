Лютий, 17 в 15:19

Дмитра Брижинського призначего начальником Чернігівської міської військової адміністрації.

Відповідне розпорядження №19/2023-рп підписав 17 лютого президент Володимир Зеленський.

У документі повідомляється, що Брижинського призначено головою Чернігівської МВА Чернігівського району Чернігівської області.

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Полковник ЗСУ Дмитро Брижинський народився на Чернігівщині.

З березня 2019 року до 2022 року був командиром 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр.

У квітні минулого року Брижинського нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня – за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

З жовтня 2022 року Брижинський є керівником патронатної служби апарату Чернігівської облдержадміністрації.

На початку грудня 2022 року за рішенням суду міського голову Чернігова Владислава Атрошенка на рік усунуто від посади.

Його покарано за те, що він діяв в умовах реального конфлікту інтересів.

Встановлено, що у серпні 2022 року мер наказав своєму водієві, який забезпечує обслуговування міського голови виключно в межах виконання ним посадових обов’язків, вивезти Tesla дружини за кордон.

Фото: Чернігівська ОВА