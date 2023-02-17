Лютий, 17 в 14:39

У п’ятницю, 17 лютого, президент України Володимир Зеленський виступить на відкритті Мюнхенської безпекової конференції (Munich Security Conference, MSC). Промова українського лідера стане першим заходом конференції.

Факти ICTV здійснюватимуть онлайн-трансляцію виступу глави держави.

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Згідно з програмою MSC, спочатку з вітальним словом виступить голова Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсґен (орієнтовно о 14:30).

Після цього запланована півгодинна панель за участі Володимира Зеленського (розпочнеться орієнтовно о 14:45 і триватиме до 15:15). Президент приєднається до конференції за допомогою відеозв’язку. Очікується, що він виступить із промовою та відповість на запитання.

Виступ Зеленського на відкритті MSC 2023 запланований під назвою Давид-на-Дніпрі: українська битва за свободу (що є алюзією на біблійний сюжет про Давида та Голіафа).

Після цього з промовою виступить канцлер ФРН Олаф Шольц (початок – о 15:15). Панель за участю політика буде присвячена ролі Німеччини в світі.

Далі в конференції візьме участь президент Франції Еммануель Макрон (початок – о 15:45).

У подальшому запланована панельна дискусія під назвою Проти беззаконня: забезпечення відповідальності (початок – о 16:30). У ній, зокрема, візьмуть участь прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, американський сенатор Ліндсі Грем та прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан.

59-та Мюнхенська безпекова конференція проходитиме з 17 до 19 лютого. Однією з ключових тем дискусій буде повномасштабна війна РФ проти України та її глобальний вплив на безпеку країн світу.

Джерело: Munich Security Conference 2023