Лютий, 17 в 11:48

У п’ятницю, 17 лютого, офіційно стартує Мюнхенська конференція з безпеки (MSC), яку відкриє президент України Володимир Зеленський.

Про це інформує видання Європейська правда із посиланням на організаторів MSC та Офіс президента.

Виступ Володимира Зеленського має стати першим заходом конференції. Український лідер приєднається за допомогою відеозв’язку.

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Згідно з програмою Мюнхенської конференції, спочатку з вітальним словом виступить голова MSC Крістоф Гойсґен (приблизно о 14:30 за київським часом).

Одразу після цього запланована півгодинна панель за участі Зеленського (початок – орієнтовно о 14:45 за київським часом). За даними німецької телерадіокомпанії Deutsche Welle, президент України виступить із промовою та відповість на запитання.

У програмі конференції ця подія запланована під символічною назвою: Давид-на-Дніпрі: українська битва за свободу. Організатори використали алюзію на біблійний сюжет про Давида, який зумів перемогти велетня Голіафа.

У програмі конференції прямо не розкривається, що виступатиме саме Володимир Зеленський (зазначено, що це буде “українська офіційна особа”). Однак Європейська правда повідомляє, що “в Мюнхені кажуть про виступ президента”.

Речник президента України Сергій Никифоров підтвердив ЗМІ, що виступ Володимира Зеленського на відкритті конференції справді запланований.

Як відомо, Мюнхенська конференція з безпеки триватиме протягом трьох дній: 17 – 19 лютого. І повномасштабна війна в Україні стане однією з її ключових тем. Лідери також обговорюватимуть глобальну безпеку та майбутній світопорядок.

Джерело: Європейська правда, Munich Security Conference 2023