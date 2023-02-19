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Факти / Україна / Політика

Дипломатичний спринт: Кулеба у Мюнхені під час конференції з безпеки провів 15 переговорів

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Дмитро Кулеба
Фото: УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час Мюнхенської безпекової конференції провів 15 переговорів із дипломатами країн Заходу та Азії.

Про це повідомляють у пресслужбі МЗС України.

– За останню добу на Мюнхенській безпековій конференції Дмитро Кулеба провів дипломатичний спринт. 15 переговорів за 24 години, а також виступи, панельні дискусії, інтерв’ю та пресконференції,  йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ поспілкувався з генеральним секретарем НАТО, держсекретарем США, топдипломатом Китаю, головами G7, віцеканцлером Німеччини, міністрами закордонних справ Пакистану, Іраку, Бразилії, Японії, Швеції, сенаторам США і не тільки.

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Політики домовилися про:

  • швидке постачання зброї та боєприпасів;
  • розгортання на повну оборонної промисловості партнерів;
  • нові санкції проти Росії;
  • просування української формули миру;
  • мобілізацію підтримки важливих голосувань в ООН.

Також на Мюнхенській безпековій конференції Кулеба звернувся до США з проханням якомога швидше почати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

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Джерело: МЗС
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