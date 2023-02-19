Дипломатичний спринт: Кулеба у Мюнхені під час конференції з безпеки провів 15 переговорів
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час Мюнхенської безпекової конференції провів 15 переговорів із дипломатами країн Заходу та Азії.
Про це повідомляють у пресслужбі МЗС України.
– За останню добу на Мюнхенській безпековій конференції Дмитро Кулеба провів дипломатичний спринт. 15 переговорів за 24 години, а також виступи, панельні дискусії, інтерв’ю та пресконференції, йдеться у повідомленні.
Міністр закордонних справ поспілкувався з генеральним секретарем НАТО, держсекретарем США, топдипломатом Китаю, головами G7, віцеканцлером Німеччини, міністрами закордонних справ Пакистану, Іраку, Бразилії, Японії, Швеції, сенаторам США і не тільки.
Політики домовилися про:
- швидке постачання зброї та боєприпасів;
- розгортання на повну оборонної промисловості партнерів;
- нові санкції проти Росії;
- просування української формули миру;
- мобілізацію підтримки важливих голосувань в ООН.
Також на Мюнхенській безпековій конференції Кулеба звернувся до США з проханням якомога швидше почати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.