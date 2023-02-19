Лютий, 19 в 19:46

Україна запровадила санкції проти Московської біржі та російських банкірів. Про це йдеться в указі президента №82/2023, яким Володимир Зеленський запровадив рішення РНБО.

Зокрема, до переліку потрапили члени наглядових рад та заступники керівників російських банківських установ. Загалом у списку санкцій перераховано близько 333 людей.

Обмеження запроваджують проти російських банкірів терміном на десять років.

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Президент Зеленський доручив Кабінету міністрів, Службі безпеки України, НБУ забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності санкцій.

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