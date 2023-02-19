Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика

Україна запровадила санкції проти Московської біржі та російських банкірів

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна запровадила санкції проти Московської біржі та російських банкірів. Про це йдеться в указі президента №82/2023, яким Володимир Зеленський запровадив рішення РНБО.

Зокрема, до переліку потрапили члени наглядових рад та заступники керівників російських банківських установ. Загалом у списку санкцій перераховано близько 333 людей.

Обмеження запроваджують проти російських банкірів терміном на десять років.

Зараз дивляться

Президент Зеленський доручив Кабінету міністрів, Службі безпеки України, НБУ забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності санкцій.

Читайте
Швеція передає Україні понад 50 САУ Archer та планує посилити санкції проти РФ

Джерело: Офіс президента
Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка