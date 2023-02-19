Відсидітися не вийде: Подоляк засудив країни, які відмовляються постачати озброєння через “нейтралітет”

Лютий, 19 в 15:51

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що країни, які досі проявляли нейтралітет у питанні війни Росії проти України, повинні почати постачати озброєння, адже російські агресори становлять надзвичайну загрозу для всієї Європи.

Про це Подоляк пише на своїй сторінці у Twitter в неділю, 19 лютого.

– Нейтралітет не варіант. Відсидітися не вийде. Росія – надзвичайний ризик для Європи, навмисне руйнування міжнародного права, контурів безпеки, демократії. А також масові демонстративні вбивства. Тому – снаряди, танки, авіація. Ще раз: снаряди, танки, авіація. І далекобійні ракети, – підкреслив радник очільника ОП.

Раніше голова європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав міжнародних партнерів до того, щоб вони усунули дефіцит боєприпасів України.

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Крім того, Швейцарія попри нейтралітет розглядає можливість допомогти Україні із танками.