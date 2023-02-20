Лютий, 20 в 6:43

Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera, що для України важливо відстояти місто Бахмут, але не за будь-яку ціну.

Президент наголосив, що Бахмут – не дуже велике місто, як і багато інших на спустошеному росіянами Донбасі.

– Нам важливо його відстояти, але не за всяку ціну – щоб усі загинули. Воюватимемо, доки розумно. Росіяни потім хочуть далі – до Краматорська та Слов’янська, до меж Донецької та Луганської областей, і до Дніпра, якщо зможуть. Ми чинимо опір, а тим часом готуємо наступну контратаку, – заявив президент.

На запитання про те, чи не боїться Зеленський затяжної війни, чи припинення підтримки союзників, глава держави відповів, що ніхто не любить боротися поодинці.

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А якщо хтось думає, що колись українців можуть залишити, він не зрозумів глибинних мотивів нашої битви.

– Ми не триста спартанців і не почуваємося героями, але ми знаємо, що Європа за нами, бо розуміє небезпеку російської загрози, – заявив президент Володимир Зеленський.

Розвідка НАТО повідомляє, що на кожні 90 захоплених метрів на Сході України Росія втрачає 2 тис. своїх солдатів.