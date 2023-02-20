Лютий, 20 в 21:31

Візит президента США Джо Байдена до Києва надсилає Кремлю чіткий сигнал, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну до перемоги у повномасштабній війні.

Про це розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що Сполучені Штати не просто сьогодні вірять, а впевнені в тому, що Україна переможе. І президент США Джо Байден сьогодні заявив про те, що Україна матиме все необхідне для перемоги та звільнення своїх територій.

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Єрмак наголосив, що візит Байдена є сигналом для Кремля, “що США будуть з Україною до самої нашої перемоги”, а у Росії “немає шансів перемогти” в цій війні.

– Що сьогодні Америка є лідером вільного світу щодо підтримки України і з точки зору зброї, і з точки зору санкційної політики. І що сьогодні та на майбутнє Україна є союзником, партнером, другом Америки… Цей візит є ще одним кроком, який свідчить про те, що ми друзі і партнери не тільки сьогодні, а й до перемоги, і після перемоги: стосовно реконструкції, відновлення нашої країни, – розповів керівник ОПУ.

За словами Єрмака, візит Байдена до Києва “пришвидшує багато процесів”, і найважливішим з них є надання необхідної зброї для Збройних сил України.

Він додав, що “українська перемога буде спільною перемогою зі Сполученими Штатами”.

Єрмак також поінформував, що візит Байдена готувався досить довго та в режимі великої конфіденційності.

– Готувався візит досить довго… Але достеменно відомо про те, що він відбудеться, стало минулої п’ятниці, коли ми розмовляли із Джейком Салліваном (радником Байдена з питань нацбезпеки, – Ред.)… Працювали команди. Візит готувався в режимі великої конфіденційності у зв’язку з питаннями безпеки, тому мало хто про це знав. Але ті, хто знали, провели дуже професійну роботу, – розповів Єрмак.

Він нагадав, що Джейк Салліван був одним із тих, хто брав участь в організації візиту Володимира Зеленського до США у грудні 2022 року.

Як відомо, за підсумками візиту Джо Байдена до Києва Сполучені Штати оголосили про виділення нового пакету допомоги для України загальним обсягом $460 млн.