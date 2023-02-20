Ви досягли успіху, всупереч усім очікуванням: Байден про війну в Україні

Лютий, 20 в 13:14

Війна в Україні стала найбільшим збройним конфліктом в Європі за останні 75 років, і українці обов’язково здобудуть перемогу.

Таку заяву зробив президент США Джо Байден під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

– Це найбільша наземна війна в Європі за три чверті століття. І ви в ній досягли успіху, всупереч усім очікуванням, окрім ваших власних. І я впевнений, що ви й надалі будете перемагати, – заявив президент США.

За словами президента США, для американської адміністрації стало великим викликом вибудовування міжнародної коаліції на підтримку України.

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– Ми вибудували коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану, по всьому світу, куди входить понад 50 країн, – сказав Байден.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 20 лютого прибув із офіційним візитом до Києва.

Це історичний день, оскільки між нинішнім і попереднім візитом американських лідерів до України – майже 15 років.