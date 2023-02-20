Лютий, 20 в 14:24

Україна розраховує, що Сполучені Штати візьмуть участь у реалізації формули миру, яку запропонував український лідер Володимир Зеленський.

Про це президент України заявив під час пресконференції з американським лідером Джо Байденом, який сьогодні прибув з візитом до Києва.

За словами Зеленського, між Києвом та Вашингтоном є порозуміння щодо багатьох пунктів формули миру.

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– Фактично маємо спільний погляд на зміст багатьох пунктів нашої формули миру, її безпекові елементи, на завдання відновити повну силу Статуту ООН та захистити міжнародний порядок, заснований на правилах… Я дуже хотів би, щоб Сполучені Штати були залучені до реалізації нашої формули миру. І це залучення означатиме посилення глобальної стабільності та передбачуваності міжнародних відносин. Ми маємо напрацювання на цьому шляху, – наголосив Зеленський.

Він додав, що дуже важливим є і питання відновлення справедливості для України та усіх тих, хто постраждав від терору та повномасштабної війни РФ. Зеленський зазначив, що Росія має понести відповідальність за агресію та відшкодувати всі збитки.

Він подякував президенту США Джо Байдену за підтримку роботи України щодо відновлення справедливості.

– На нашу думку, звичайно, немає альтернативи і створенню спеціального трибуналу. Це позиція України, і ми будемо підтримувати цю позицію, – повідомив Зеленський.

Як відомо, запропонована Володимиром Зеленським формула миру містить 10 кроків: виведення військ РФ і припинення бойових дій; відновлення справедливості; звільнення всіх полонених і депортованих та інші.