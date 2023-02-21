РФ у глухому куті, бо скрізь “марсіани, неонацисти та теорії змови” – Подоляк про звернення Путіна

Лютий, 21 в 14:48

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російський диктатор Володимир Путін у своїй промові до федеральних зборів продемонстрував свою неактуальність та розгубленість.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Подоляк зазначив, що Російська Федерація перебуває у “тайговому глухому куті” і що перспективних рішень у Путіна немає і не буде.

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— Бо скрізь “нацисти, марсіани і теорії змови”… Sic transit gloria mundi (так минає мирська слава, – з латинської) Путіна в парламенті РФ, – підсумував Подоляк.

Путін публічно продемонстрував свою неактуальність та розгубленість. І наголосив, що Рф перебуває в безумовному «таёжном тупике». І що перспективних рішень у нього немає й не буде. Бо скрізь «нацисти, марсіани і теорії змови»…

Sic transit gloria mundi Путіна в парламенті Рф… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 21, 2023

21 лютого диктатор Володимир Путін виголосив промову перед федеральними зборами. У ній намісник Кремля традиційно зображав Росію жертвою і звинувачував Захід у війні в Україні.

Він перерахував довгий список історичних образ, після чого оголосив, що Росія призупиняє свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО) зі США.

Путін також пригрозив відновити ядерні випробування, якщо США зроблять те саме. Водночас у його промові не було згадок про російські поразки на полі бою, зокрема звільнення українськими захисниками Херсону.