РФ у глухому куті, бо скрізь “марсіани, неонацисти та теорії змови” – Подоляк про звернення Путіна
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російський диктатор Володимир Путін у своїй промові до федеральних зборів продемонстрував свою неактуальність та розгубленість.
Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.
Подоляк зазначив, що Російська Федерація перебуває у “тайговому глухому куті” і що перспективних рішень у Путіна немає і не буде.
— Бо скрізь “нацисти, марсіани і теорії змови”… Sic transit gloria mundi (так минає мирська слава, – з латинської) Путіна в парламенті РФ, – підсумував Подоляк.
Путін публічно продемонстрував свою неактуальність та розгубленість. І наголосив, що Рф перебуває в безумовному «таёжном тупике». І що перспективних рішень у нього немає й не буде. Бо скрізь «нацисти, марсіани і теорії змови»…
Sic transit gloria mundi Путіна в парламенті Рф…
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 21, 2023
21 лютого диктатор Володимир Путін виголосив промову перед федеральними зборами. У ній намісник Кремля традиційно зображав Росію жертвою і звинувачував Захід у війні в Україні.
Він перерахував довгий список історичних образ, після чого оголосив, що Росія призупиняє свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО) зі США.
Путін також пригрозив відновити ядерні випробування, якщо США зроблять те саме. Водночас у його промові не було згадок про російські поразки на полі бою, зокрема звільнення українськими захисниками Херсону.