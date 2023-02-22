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Факти / Україна / Політика

Депутати у Раді розходяться у різні бомбосховища під час повітряних тривог – Стефанчук

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Верховна Рада

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів в інтерв’ю ведучому телеканалу ICTV Вадиму Карп’яку, що під час повітряних тривог депутати розходяться у різні бомбосховища. 

Він уточнив, що коли починає лунати повітряна тривога, засідання парламенту в обов’язковому порядку переривається і усі народні депутати прямують до бомбосховищ. 

– У нас є у Верховній Раді визначені місця, куди спускається кожна фракція та група – я не буду їх називати. Кожен сектор спускається в різне бомбосховище, щоб диверсифікувати ризики, – сказав Руслан Стефанчук.

Очільник ВР додав, що відновлення засідань відбувається десь за 15 хв після того, як пролунає відбій. 

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